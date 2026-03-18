Рианна и A$AP Rocky впервые вышли на публику после обстрела дома

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые появились на публике после того, как их дом в Лос-Анджелесе обстреляли. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Папарацци подловили Рианну и A$AP Rocky 17 марта в Нью-Йорке. Влюбленные выходили из здания на Манхэттене и направлялись в сопровождении охраны к ожидавшему их автомобилю. Певица была одета в серый свитер, черную куртку, синие джинсы, сапоги с анималистичным принтом на каблуках и солнцезащитные очки. Рэпер появился на публике в черном пальто, брюках, кроссовках и кепке.

9 марта телеканал NBC News со ссылкой на местный департамент полиции сообщил, что сидящая в автомобиле женщина совершила выстрелы в сторону дома исполнительницы, попав в стену здания. Огонь велся из винтовки типа AR-15. В момент происшествия артистка была дома.

Как отметили правоохранители, в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемую в стрельбе уже задержали. О точных мотивах нападавшей не сообщается.

Позже стало известно, что Рианна усилила меры безопасности после обстрела дома в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что стрелявшей по дому Рианны женщине грозит пожизненное заключение.