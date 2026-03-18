«Это клон»: Меган Фокс взорвала соцсети раскрепощенными снимками

Американская актриса Меган Фокс взорвала инфополе необычной активностью в социальных сетях. 39-летняя звезда «Трансформеров» шокировала поклонников несколькими очень нескромными фотосессиями.

Первая публикация (их всего четыре) появилась на странице Меган две недели назад. Актриса предстала перед читателями в нижнем белье, черной обтягивающей блузке и длинных чулках. Подписчики артистки были настолько удивлены ее откровенным образом, что стали появляться целые конспирологические теории о причинах такого поведения Фокс. Всего публикация набрала 7,3 миллиона лайков и почти 100 тысяч комментариев.

«Это не Меган. Это клон!» — написал один из поклонников.

«Клон так бы никогда не смог!» — ответила ему Меган.

Позже Фокс выложила еще несколько провокационных кадров. В последнем посте дива предстала в облегающем шелковом мини-платье с глубоким декольте, из которого выглядывает кружевной бюстгальтер.

Пока поклонники гадают о причинах такого необычного возвращения голливудской актрисы в социальные сети, предлагаем вам посмотреть самые горячие снимки Меган — в галерее «Рамблера».