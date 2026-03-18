С рэпера Птахи взыскали долг на сотни тысяч рублей

Более 300 тысяч рублей долга принудительно взыскали с рэпера Птахи (Давида Нуриева). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы.

Ранее стало известно, что исполнитель задолжал почти 319 тысяч рублей по штрафам ГИБДД и иного органа, по ИД и исполнительскому сбору.

По состоянию на 17 марта в отношении Нуриева возбуждено два исполнительных производства. Одно из них инициировано по акту, выданному в феврале судебным участком Москвы. Рэпер не оплатил вовремя штраф за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Известно, что приставы взыскивают с фигуранта свыше 11,5 тысячи рублей с исполнительским сбором на 1,5 тысяч рублей.

В другом исполнительном производстве речь идет о взыскании исполнительского сбора. В ноябре прошлого года его прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника либо его имущества и активов.

Между тем блогер Лерчек (Валерия Чекалина) погасила многомиллионную задолженность перед Федеральной налоговой службой - свыше 175 млн рублей. До этого Чекалину освободили из-под домашнего ареста в связи с онкологическим заболеванием, напоминает 360.ru.