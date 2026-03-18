Лолита высказалась о новом замужестве: «Нет ничего стоящего»

Певица Лолита Милявская сообщила, что в ближайшем будущем не планирует снова выходить замуж. В беседе с NEWS.ru артистка объяснила, что среди её ровесников нет подходящего мужчины, который мог бы стать достойным мужем, а представители молодого поколения её не привлекают.

«Слушайте, нет, пока нет. Нет ничего даже стоящего <…>, молодёжь мне неинтересна <…>. Что мне делать с этим мальчиком? У меня на него сил нет», — призналась исполнительница.

Ранее Лолита отмечала, что из пяти прошлых браков лишь два считает по‑настоящему значимыми. По словам певицы, один из её бывших супругов, к сожалению, ушёл из жизни, а второй в настоящее время проживает за границей — из‑за этого поддерживать с ним связь не получается. Милявская пояснила, что именно эти браки оказались для неё особенными.

В феврале Лолита оказалась под капельницей из-за вредной привычки, которую на протяжении многих лет не может бросить.