Михалков связал фильм про Путина с американской методичкой по саботажу 1944 года

Михалков заявил, что создатели фильма «Господин Никто против Путина» могли использовать приемы, описанные в американском пособии по саботажу 1944 года, передает ТАСС. Свою позицию режиссер озвучил в эфире программы «Бесогон».

По его словам, режиссер картины Павел Таланкин при съемках мог намеренно выстраивать сцены с участием школьников. Речь идет о ситуациях, когда учащихся просили активнее исполнять гимн, поднимать флаг и произносить патриотические тексты.

Михалков считает, что подобные действия могли использоваться для создания визуального ряда, который затем интерпретируется как давление на детей.

Фильм «Господин Никто против Путина» получил премию «Оскар» в категории «лучший документальный фильм». Картина снята Павлом Таланкиным и американским режиссером Дэвидом Боренштейном. В основу легли видеоматериалы с участием школьников в Челябинской области.

По имеющейся информации, авторы использовали записи с несовершеннолетними без согласия родителей, при этом заявляя, что съемка ведется для нужд регионального Минпросвещения.