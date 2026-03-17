Долина неожиданно высказалась о скандале с квартирой

Известная певица Лариса Долина рассказала журналистам, что после истории с квартирой приняла ряд мер для защиты от мошенников, пишет «Комсомольская правда.Санкт-Петербург».

По ее словам, она старается сохранять спокойствие и не зацикливаться на негативе, связанном с этой историей. Но ради своей безопасности, в последние месяцы осторожно пользуется телефоном.

«Может быть, мне и поступают до сих пор угрозы, но у меня теперь все телефоны под защитой. Я поставила серьезные программы, которые блокируют звонки и сообщения с незнакомых номеров. Возможно, кто-то и пишет, но меня это не интересует», — разъяснила Долина.

Артистка заметила, что инцидент стал для нее серьезным жизненным испытанием и помог по-новому взглянуть на свое окружение.

Долина пояснила, что любая жизненная ситуация все ставит на свои места. Она добавила, что ее поддержали многие люди, но и были и те, «которые показали, кто они на самом деле».

«Это было полезно. Наверное, такое испытание мне послал Господь. Я выдержала его, я с ним справилась. И еще раз благодарю всех, кто меня поддержал», — подчеркнула певица.

Ранее сообщалось, что певец Владимир Пресняков, телеведущая Наталья Подольская и шоумен Филипп Киркоров публично вступились за Ларису Долину, на которую обрушилась волна травли из-за истории с квартирой.

Коллеги не только призвали публику к милосердию, но и резко раскритиковали тех, кто позволяет себе «наживаться на горе».