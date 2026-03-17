Сын Паши Техника не может ездить в метро: виноват отец

Вдова Паши Техника рассказала, почему не может ездить в метро вместес сыном.

Вдова Паши Техника сегодня вышла на связь из метро. Ева Карицкая впервые за много лет решила прокатиться под землей, чему была очень рада.

«В метро редко, но я безумно его люблю, не в час пик», — поделилась блогерша в ТГ-канале. Компанию ей составила подруга. А вот сына Карицкая с собой не взяла. Чуть позже она объяснила, почему мальчик теперь не ездит на метро. «С малым не езжу на метрике, потому что его узнают и фоткаются», — поделилась Ева.

Фолловеры с понимаем отнеслись к этой проблеме, правда, не все.

«Ладно, если просто здороваются... а тут фоткаться... Ребенку не очень комфортно же. Но окружающие как всегда», «Господи, ладно может с тобой сфоткаться, если не отвлекая тебя от дел, но сына-то зачем дергать?», «Самое смешное, что сына Техника узнают, а тебя нет», — высказались в комментариях.

Паша Техник ушел из жизни в апреле прошлого года. Звезда андеграундного рэпа перенес инфаркт на фоне передозировки наркотиков, после чего впал в кому. Это произошло в Таиланде. С самого начала у Техника практически не было шансов на выживание, о чем говорили многие специалисты.

Исполнитель плотно сидел на запрещенных веществах еще со школьного возраста. Он признавался, что «пробовал все».