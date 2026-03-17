Пресняков рассказал о заработках сына в США

Музыкант Владимир Пресняков рассказал kp.ru, что его сын Никита не испытывает финансовых трудностей в США.

Пресняков уточнил, что сын зарабатывает не большие деньги, но их хватает на проживание за рубежом.

«Ну, не такие большие деньги, как хотелось бы, конечно, получает. Но на жизнь хватает», — поделился артист.

Никита Пресняков уехал из России в США осенью 2022 года — вскоре после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года музыкант взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Вместе с ним за границу отправилась его супруга Алена Краснова, но в 2025-м стало известно о расставании пары.

24 февраля 2026-го «Газета.Ru» выяснила, что Никита Пресняков вышел из бизнеса в России. С 20 февраля артист больше не является учредителем ООО ТД «Нико Спорт».

На данный момент в ООО ТД «Нико Спорт» числится только один учредитель — Виктория Краснова. Что касается Преснякова, то у него в России осталось только ИП.

Ранее сообщалось, что бывшая жена внука Пугачевой устроила погром в московском ресторане.