Лолита сделала неожиданное заявление о Дмитриенко

Известная певица Лолита Милявская на пресс-завтраке Премии МУЗ-ТВ «Движение» тепло высказалась о молодом артисте Ване Дмитриенко, авторе хита «Венера-Юпитер». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Исполнительница пояснила, что внимательно следит за развитием звезды популярных шоу и считает его одним из самых перспективных исполнителей нового поколения.

«Ваня умница, интеллект, он пошел на правильное образование — режиссерское. Ваня тонкий, очень глубокий. Я за Ваню — как бабушка за внука», — подчеркнула Лолита.

Журналисты заметили, что за последний год Дмитриенко заметно усилил свои позиции в шоу-бизнесе, увеличил доходы, стал собирать стадионные концерты.

Анна Пересильд ответила не верящим в ее роман с Дмитриенко

Авторы статьи уточнили, что Лолита не единственная, кто выделяет Ваню среди молодых артистов — Юлия Савичева также ранее выделяла талант молодого исполнителя.