Певица МакSим рассказала, как жила на вокзале в Москве

Певица МакSим вспомнила, что первые дни после переезда в Москву прожила на вокзале, однако не воспринимала это как трудность.

«Мне всё так нравилось! Я из тепличных условий и опеки мамы-педагога вырвалась в незнакомый город, где у меня не было ничего», — рассказала артистка в беседе с сайтом kp.ru.

По словам певицы, в Казани она уже была известной: работала в филармонии и гастролировала, однако в столице пришлось начинать сначала.

МакSим также поделилась, что зарабатывала выступлениями в переходе, а диплом писала от руки в библиотеке имени Ленина, защитив работу на отлично уже после получения «Золотого диска».

Певица МакSим отказалась от ботокса ради сохранения мимики

Ранее режиссёр Никита Высоцкий в разговоре с НСН рассказал, что рад за своего друга актёра Михаила Ефремова, возобновившего театральную карьеру после паузы.