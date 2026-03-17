Авербух отреагировал на обвинения Иды Галич в грубом обращении

Илья Авербух считает обвинения со стороны Иды Галич в свой адрес необоснованными.

Ида Галич неожиданно обрушилась на фигуриста и ведущего Илью Авербуха. Блогерша рассказала, что несколько лет назад она должна была принять участие в популярном ледовом шоу, однако этого не случилось — помешал Илья.

«Я два месяца тренировалась, но в итоге так и не вышла на лед. Потому что сильно разругалась с Ильей Авербухом. Мы до сих пор сквозь зубы разговариваем», — поделилась Ида.

Ведущая отметила, что фигуристы в большинстве своем — люди жестокие и грубые.

Авербух прокомментировал обвинения Галич. Он избежал каких-либо подробностей и дал понять, что ее слова не стоят особого внимания.

«Это просто вызывает улыбку. В данной ситуации вообще говорить не о чем», — сказал Илья в разговоре со StarHit.

Серебряный призер Олимпиады также отметил, что это странно со стороны Галич — вспомнить о своем неучастии в шоу спустя столько времени. Спортсмен полагает, что Ида просто-напросто хайпует на популярном телепроекте, который обожает вся страна.

Также Авербух поведал, что к началу съемок какое-то число участников отсеивается. Однако они могут попытать счастье уже в следующем сезоне. «Ида готовилась лет пять назад. У нас была подготовка, мы все готовимся к проекту. Не было такого, что она уже участвовала в проекте, и тут с ней кто-то простился», — сказал Илья.