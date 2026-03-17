Лепс вышел в свет с бывшей женой

Певец Григорий Лепс встретился с бывшей женой Анной Шаплыковой после расторжения помолвки с молодой блогершей Авророй Кибой. Об этом сообщает Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Лепса и Шаплыкову заметили вместе на юбилее матери артиста. Родителю певца исполнилось 90 лет.

В 2021 году Лепс развелся с женой Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. В 2024-м певец объявил о романе с 18-летней блогершей Авророй Кибой.

25 января 2026-го Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

В марте Григорий Лепс признался kp.ru, что совсем не переживает из-за расставания с невестой Авророй Кибой. Артист уточнил, что пока не находится в отношениях. Он также пожаловался, что стал реже замечать в окружении красивых женщин.

