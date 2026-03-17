Милявская рассказала, что сделала с подаренными свекровью иконами

Никита Бородкин

Певица Лолита Милявская сделала себе серьги из икон, которые ей подарила мать бизнесмена Александра Зарубина на свадьбу. Как сообщает News.ru, об этом артистка заявила во время пресс-завтрака премии «Муз-ТВ».

Знаменитость рассказала, что свекровь купила им две иконы по случаю бракосочетания. Не так давно женщина скончалась.

«Мы в хороших отношениях остались и со свекровью, и с моим бывшим мужем. Я перебирала вещи, коробочки и шкатулки, и нашла их», — добавила Лолита.

Ранее артистка рассказывала, что стоящими считает только два своих брака из пяти. По словам Милявской, один из «настоящих» бывших мужей уже умер, а другой живет за границей, и Лолита не может поддерживать с ним общение.

Она также заявляла, что не собирается в ближайшее время еще раз выходить замуж. По словам Милявской, рядом с ней сейчас нет достойного избранника-ровесника, а молодые люди ей безразличны.

