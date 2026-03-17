Милявская рассказала, что сделала с подаренными свекровью иконами

Певица Лолита Милявская сделала себе серьги из икон, которые ей подарила мать бизнесмена Александра Зарубина на свадьбу. Как сообщает News.ru, об этом артистка заявила во время пресс-завтрака премии «Муз-ТВ».

Знаменитость рассказала, что свекровь купила им две иконы по случаю бракосочетания. Не так давно женщина скончалась.

«Мы в хороших отношениях остались и со свекровью, и с моим бывшим мужем. Я перебирала вещи, коробочки и шкатулки, и нашла их», — добавила Лолита.

Ранее артистка рассказывала, что стоящими считает только два своих брака из пяти. По словам Милявской, один из «настоящих» бывших мужей уже умер, а другой живет за границей, и Лолита не может поддерживать с ним общение.

Она также заявляла, что не собирается в ближайшее время еще раз выходить замуж. По словам Милявской, рядом с ней сейчас нет достойного избранника-ровесника, а молодые люди ей безразличны.