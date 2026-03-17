Зендея впервые прокомментировала слухи о тайной свадьбе

Зендея впервые прокомментировала слухи о свадьбе, но по итогу только ешё больше запутала поклонников. В свежем выпуске своего вечернего шоу Джимми Киммел затронул тему тайного бракосочетания с Томом Холландом и шума в соцсетях поэтому поводу. На все его вопросы актриса лишь с иронией ответила:

«Правда? Я ничего такого не видела?».

Однако кое-что Зендея всё-таки заметила. Она призналась, что якобы свадебные фотографии, сделанные с помощью нейросети, произвели очень неожиданный эффект. По словам актрисы, многие её знакомые, увидев фото, обиделись, что не были приглашены на пышное торжество, которого на самом деле не было.

Напомним, слухи о том, что звёзды «Человека-паука» тайно связали себя узами брака, появились после того, как Зендея вышла на публику с золотоым обручальным кольцом вместо помолвочного на безымянном пальце левой руки (фото ищите здесь).