МакSим отказалась от ботокса ради сохранения мимики

Певица МакSим рассказала о своем разочаровании в пластике. О своей внешности она поговорила с kp.ru.

По словам певицы, привлекательную и молодую внешность она унаследовала от мамы. Чтобы поддерживать себя в форме, МакSим занимается боксом, большим теннисом, бегом и легкой атлетикой, делает спортивный массаж лица и тела. При этом от ботокса она отказалась.

«Пробовала колоть себе ботокс — мне не понравилось. У меня подвижная мимика, и мне важно ее сохранить», — объяснила артистка.

Накануне певица Ирина Дубцова поделилась секретами своей стройной фигуры. По словам артистки, она пробовала делать уколы для похудения, но сбросить вес смогла только после консультации с эндокринологом.