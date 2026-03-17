Милявская призналась, что у нее было лишь два «стоящих» мужа

Певица Лолита Милявская призналась, что считает стоящими лишь два брака из пяти. Об этом сообщает News.ru.

На пресс-завтраке премии «Муз-ТВ» Милявская рассказала, что один из мужей, которого она действительно любила, уже умер. Другой находится за границей и с ним артистка «просто не может общаться». При этом она не уточнила, о ком именно идет речь.

«В принципе, я считала эти браки единственными (стоящими — прим. ред.) в моей жизни, а не просто походы в ЗАГС, туда и обратно», — заявила Лолита.

Напомним, что Милявская выходила замуж пять раз. Впервые она вышла замуж за однокурсника Александра Беляева в 1984 году, однако брак продержался лишь три года. Следующим мужем Лолиты был Виталий Милявский — пара не прожила вместе и года. Третьим мужем артистки был шоумен Александр Цекало — их брак продлился с 1988 по 2000 год. У знаменитостей родилась дочь Ева.

Позднее Милявская некоторое время встречалась с бизнесменом Арнольдом Спиваковским, который умер в 2019 году. Четвертый брак артистка заключила с предпринимателем Александром Зарубиным (с 2004 по 2009 год), а пятый — с теннисистом Дмитрием Ивановым (с 2010 по 2020 год).