Борющийся с раком Кушанашвили дал совет россиянам

Журналист Отар Кушанашвили, борющийся с раком, дал россиянам совет, связанный со здоровьем. Рекомендацией он поделился в интервью для проекта «Света вокруг света», доступном на YouTube.

«Я замучаю людей: пройдите диспансеризацию. Если [обнаружить рак в] начальной стадии, эта болезнь излечима. Даже на второй излечима. Если там нет терминальной стадии, это излечимо», — заявил журналист.

Он также отметил, что сам, проходя лечение от онкологического заболевания, всегда старался делать больше, чем ему советовали врачи. Например, если ему советовали пройти 10 шагов, он проходил 20. По его мнению, именно воля к жизни помогала ему справляться с болезнью.

В августе 2025 года Кушанашвили рассказал, что в сентябре ему предстоит еще один курс химиотерапии. Лечение он назвал «кругом ада».

О том, что у журналиста обнаружили рак, стало известно в июне 2024 года. В октябре того же года ему удалили злокачественную опухоль из брюшной полости. Кроме того, Кушанашвили прошел курс химиотерапии.