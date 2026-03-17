СМИ: Жена Сабурова закрывает бизнес в России

Супруга комика Нурлана Сабурова Диана в срочном порядке закрывает свой бизнес в России. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в Telegram-канале 112.

Фирмы жены юмориста «ДС Ритейл» начала работать около года назад. Она специализируется на розничной торговле продуктами и табачными изделями в неспециализированных магазинах.

Сабурова — единственный учредитель компании. Она также оформлена как ИП, уточнили в публикации.

6 февраля комику запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой СВО, а также нарушением миграционного и налогового законодательства.

Позднее журналисты сообщили, что Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай из-за требования лететь в наручниках и приобрел билет на рейс в Казахстан.

Перебравшийся в Европу комик Руслан Белый* назвал загадкой изгнание из России своего коллеги по сцене Сабурова. По его словам, юморист никогда не высмеивал российскую власть.

Комик уже успел выступить выступал на Пхукете в конференц-зале Royal Phuket City Hotel, рассчитанном на две тысячи человек. Концерт он начал с шуток о том, что зрители пришли «посмотреть на уголовника».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.