Ди Каприо показал, что скрывал под черной бейсболкой: у фанатов случился шок

Ди Каприо наконец показал, что скрывал под черной бейсболкой: у фанатов случился шок
Артист появился на публике без головного убора, с которым не расставался годами. Теперь он рискует стать новым мемом.
Леонардо Ди Каприо снял свою фирменную черную бейсболку, которая скрывала его лицо от папарацци. Свершилось долгожданное «разоблачение» на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар».
Несколько лет Лео старательно прятал лицо и шевелюру, закрывая их головным убором. Поэтому многие подозревали неладное. Все же голливудскому секс-символу уже за 50, и внешность вполне могла претерпеть изменения не в лучшую сторону. Однако Ди Каприо сумел поразить всех. Многие отметили, что так привлекательно артист не выглядел уже давно. Были времена, когда тот заметно поправился и казался обрюзгшим, не исключено, что на фоне злоупотребления алкоголем.
Но сейчас с лишним весом будто скинул и лет 10-15 возраста. Доктор Анил Шах, лицевой пластический хирург из Чикаго и Нью-Йорка, предположил, что именно отказ от спиртного мог так преобразить Ди Каприо.
«Алкоголь — это токсин, и исследования показывают, что он ускоряет старение организма, включая мозг, кожу, лицо — все», — сказал Шах в интервью Daily Mail.
Благотворное влияние на звезду «Титаника» могла оказать и его нынешняя возлюбленная, 27-летняя итальянская супермодель Виттория Черетти. Пара встречается с 2023 года, и на церемонию вручения «Оскара» появилась вместе, хотя раньше Лео не брал избранниц на подобные мероприятия. В прошлом году инсайдер сообщил, что Ди Каприо отказывается от своего разгульного образа жизни, связанного с алкоголем и сигаретами, поскольку его отношения с Черетти становятся все более серьезными.
«Лео и раньше сбрасывал лишние килограммы, но на этот раз все по-другому, потому что это не ради роли в кино», — сказал тогда Daily Mail источник, близкий к Ди Каприо.
«Он становится здоровее и в хорошей физической форме, чтобы не отставать от Виттории. Она оказывает на него огромное влияние, и он очень сильно любит ее. Теперь она — часть его мира, и он намерен продолжать в том же духе».