Бруклин Бекхэм публично унизил свою мать Викторию

Бруклина Бекхэма упрекают в том, что он нанёс «самый сокрушительный удар» своей матери, с которой у него в последнее время непростые отношения. Как сообщает RadarOnline, вместо того, чтобы поздравить в День матери Викторию, Бруклин публично выразил тёплые чувства своей тёще.

В соцсетях Бруклин разместил пост, посвящённый Клаудии Хеффнер Пельц. Её день рождения совпал с Днём матери в Великобритании. Сын Дэвида и Виктории Бекхэм показал совместные снимки с супругой и тёщей и написал трогательное поздравление.

«С днём рождения, лучшая тёща на свете! Очень тебя люблю и надеюсь, у тебя был самый потрясающий день», — отметил Бруклин.

По словам инсайдеров из окружения семьи Бекхэмов, тот факт, что пост появился именно в День матери, стал для Виктории особенно болезненным — учитывая, что семейные разногласия до сих пор не улажены. «Виктория считает пренебрежение со стороны Бруклина в День матери самым жестоким и сокрушительным ударом в их конфликте. Это был момент, который должен был быть посвящён семье, но вместо этого он предпочёл очень публично поздравить кого‑то другого», — отметил источник.

Ранее Никола Пельтц ответила на прямой вопрос о конфликте с родителями Бруклина Бекхэма.

