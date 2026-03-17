Боевая подруга или любимая женщина: кто утешил Диброва после развода

Боевая подруга или любимая женщина: кто утешил Дмитрия Диброва после развода
Телеведущий стал чаще появляться на публике с нутрициологом Екатериной Гусевой. Подруга пары раскрыла, что за этим стоит и какую роль женщина играет в жизни артиста.
Недавно шоумен Дмитрий Дибров в очередной раз привлек внимание публики. Телеведущий появился на одном из светских мероприятий с новой спутницей — нутрициологом Екатериной Гусевой. Это стало весьма обсуждаемым событием, ведь Дмитрий совсем недавно пережил громкий развод с супругой Полиной.
Модель Анна Калашникова поделилась с порталом «Абзац» деталями этого союза. По ее словам, Гусева стала для шоумена настоящей опорой в непростой период. Дибров все еще болезненно воспринимает уход бывшей жены к бизнесмену Роману Товстику. Екатерина же окружила артиста заботой и вниманием.
Сейчас пару связывает совместная работа — они вместе готовят несколько проектов по теме ЗОЖ. Анна при этом видит, что Дмитрий Дибров активно ухаживает за Екатериной. Встречаются ли они — пока до конца так и не ясно.
«Наверное, это не то время, чтобы обсуждать. Давайте им дадим возможность самим решить, кто они друг другу. Они давно знакомы, хорошо общаются, Дмитрий за Екатериной ухаживает. Она для телеведущего и боевая подруга, и любимая женщина — все в одном лице», — сообщила Калашникова.