Директор Долиной обратился к россиянам

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал новый иск певицы к мошенникам. Его слова передает РИА Новости.

Представитель Долиной подчеркнул, что его особенно радует поддержка молодежи, которая ощущается в социальных сетях. В частности он сообщил, что созданные молодыми людьми видео «разрывают TikTok».

«Это настоящая любовь и поддержка. Но это не означает, что надо бросить уголовные процессы», — отметил Пудовкин.

Долина подала иск на 176 миллионов рублей

Ранее сообщалось, что Балашихинский суд Москвы рассмотрит иск Ларисы Долиной, потребовавшей возмещения имущественного вреда на сумму более 176 миллионов рублей. Иски поданы к Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Надежде Цырульниковой, которые признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению юриста Александра Хаминского, артистка выиграет гражданский иск против участников мошеннической схемы, однако вряд ли получит компенсацию.