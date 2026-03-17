Маша Распутина может лишиться единственного жилья

Певица Маша Распутина может лишиться дома в деревне Таганьково из-за финансовых проблем. Как сообщает «КП», об этом артистка заявила в соцсетях, продемонстрировав открытое письмо председателю Верховного суда Игорю Краснову.

С 1998 года Распутина живет с Виктором Захаровым. В 1999 году они венчались, а в 2000 году у пары родилась дочь Мария. Пара зарегистрировала свои отношения лишь в 2025 году. С ними живет старшая дочь Распутиной Лидия Ермакова, инвалид второй группы.

По словам Распутиной, она оказалась в эпицентре конфликта супруга с его бывшей женой. Захаров долгие годы живет с артисткой, однако разводиться с предыдущей супругой начал лишь недавно. Женщина подала на раздел имущества, под который попадает и единственное жилье знаменитости.

В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области признал Захарова банкротом. В конце года судья обязал предоставить финансовому управляющему доступ в дом для описи и оценки. Мужчина обжаловал решение, однако апелляция оставила его в силе. По словам Распутиной, она продала квартиру и машину, чтобы вложить все деньги в ремонт этого дома.