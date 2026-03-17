Полина Диброва отправилась в путешествие без сыновей от Дмитрия Диброва

Полина Диброва и Роман Товстик отправились в очередное путешествие — на этот раз тоже без детей. Не успев вернуться из Антарктиды, пара уехала на Байкал. Свежие снимки из путешествия экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва показала в запрещённой соцсети.

Судя по всему, для нового избранника Полины эта поездка на Байкал — первая. А вот сама блогер в этих краях уже пятый раз.

«Байкал для меня — место силы и вдохновения. Знакомлю Романа с красотой здешних мест», — подписала Диброва романтичные кадры из поездки.

Напомним, о расставании Полины и Дмитрия Дибровых стало известно летом прошлого года. Официально Дмитрий и Полина развелись 20 сентября. Сообщалось, что после 16 лет брака женщина ушла к бизнесмену Роману Товстику, с которым у неё закрутился роман незадолго до разрыва с телеведущим. Вместе с детьми переехала в дом неподалёку, чтобы сыновья — 15-летний Александр, 11-летний Фёдор и 10-летний Илья — могли видеть отца.