Громкая слава бедной Насти: куда пропала Елена Корикова

В начале 2000-х имя Елены Кориковой прогремело на всю страну. История бедной Насти из одноимённого сериала приковала зрителей к экранам. Все сопереживали крепостной, которая вынуждена бороться за свободу и счастье. Рассказывает как живет сейчас Елена Корикова.

Успех был оглушительным. Рейтинги били рекорды, имя актрисы не сходило с обложек изданий. Хотя именно "Бедная Настя" принесла Кориковой огромную славу, в кино актриса к тому моменту была далеко не новичком. Дебют её состоялся ещё в 90-х, когда Елена училась на первом курсе ВГИКа. Снималась в фильмах "Три сестры", "Му-му" и многих других. За ленту "Барышня-крестьянка" получила первые награды – премию "Ника" и приз за лучшую женскую роль на фестивале "Киношок".

Съёмки "Бедной Насти" закончились в 2004 году. Казалось, впереди у Кориковой ещё не один звёздный час. В середине нулевых Елена стала заслуженной артисткой России. Журналы признавали её самой красивой женщиной, телешоу наперебой звали в эфир. Актриса продолжала активно сниматься, но успеха истории о крепостной повторить так и не удалось.

Со временем Корикова стала всё реже мелькать на телеэкранах. Перешла сначала на театральную сцену, а затем и вовсе исчезла из поля зрения. В завершении карьеры Елена обвинила бывшего бойфренда, чьего имени так и не назвала. По слухам, это был Дмитрий Рощин - сын известной актрисы Екатерины Васильевой. Именно будущая свекровь вбила клин в отношения пары и испортила карьеру Кориковой.

Сегодня Корикова живёт непублично. По словам инсайдеров, некий состоятельный возлюбленный обеспечивает Елене беззаботную жизнь. Она посвящает себя благотворительности и увлекается дизайном интерьеров.