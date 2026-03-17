Ида Галич обвинила Авербуха в том, что она не попала в «Ледниковый период»

Блогер Ида Галич опубликовала новое интервью с фигуристом Даниилом Глейхенгаузом. В нем она призналась, что несколько лет назад готовилась принять участие в шоу «Ледниковый период», однако ее планам не суждено было сбыться.

По ее словам, она два месяца тренировалась для участия в спортивной программе, однако не вышла на лед, так как сильно поругалась с хореографом Ильей Авербухом.

— У нас не сложилось общение, мы до сих пор сквозь зубы разговариваем. Он как-то очень грубо со мной разговаривал. Я не преувеличиваю, — вспоминает Галич.

Блогер отметила, что инцидент произошел до рождения ее сына. Галич нравилось тренироваться, и она ответственно подходила к занятиям, однако конфликт с продюсером перечеркнул все усилия.

Летом Галич поделилась фотографиями из роддома со своим женихом Олегом Ледвичем и новорожденной дочерью. По словам телеведущей, отец ребенка присутствовал на родах и перерезал пуповину новорожденной.

Блогер ранее сообщала, что вынуждена лежать под капельницами. По словам знаменитости, она очень старалась «помогать» телу: почти отказалась от сладкого и трансжиров, занималась йогой, закалялась, следила за режимом.