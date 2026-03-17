SHAMAN вспомнил, как сделал предложение Мизулиной

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. «ВМ») в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия» рассказал, как сделал предложение своей жене Екатерине Мизулиной.

© Вечерняя Москва

Артист признался, что подобное важное решение принял спонтанно за совместным ужином. Исполнитель даже не купил обручальное кольцо.

— Все было очень спонтанно. У меня в голове просто все сложилось: я должен сделать это сейчас. Ну я уже понял, что мне хорошо с этим человеком. Катя ответила мне «да», — добавил Дронов.

Ранее журналист Отар Кушанашвили раскритиковал певца SHAMAN. Он высказался, что не верит в искренность чувств между артистом и его супругой Мизулиной.

Певица Виктория Цыганова, в свою очередь, призвала исполнителя артист вернуть себе настоящее имя и отказаться от творческого псевдонима. Она считает, что ему следует вернуться к истокам.

До этого в Москве прошли съемки финала Высшей лиги КВН, где в жюри сидели Дронов и Мизулина. Супруги согласились участвовать в программе при условии — им предоставили одно двойное кресло.