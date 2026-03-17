Волочкова обвинила близких в равнодушии: «Обидно и больно»

Анастасия Волочкова вновь затаила на близких обиду. По словам балерины, ни её мама, ни единственная дочь Ариадна не интересовались её операцией в Германии и здоровьем, в то время как она нуждалась в заботе близких. При этом, отмечает звезда, родственницы заранее знали, что она готовится к хирургическому вмешательству.

«Никто меня не посетил и не позвонил. Я всё надеялась, что близкие не будут настолько равнодушны, тем более речь идёт о родных людях. Это обидно и больно. Никакого сочувствия, никакого сострадания, абсолютное равнодушие», — рассказала Волочкова в беседе с «ОСН».

Танцовщица добавила, что «никогда не простит» близких.

Ранее артистка сообщила, что затраты на её операцию составили порядка 30 тысяч евро — это примерно 3 миллиона рублей.

Анастасия также отметила, что перед поездкой за границу долго пыталась найти хорошего специалиста в России, но отечественные врачи не смогли дать ей гарантий, что после операции она сможет выступать на сцене.