Суд отказался взыскать с Киркорова компенсацию в пользу охранника

Красногорский городской суд Московской области вынес решение по резонансному делу о взыскании компенсации с народного артиста России Филиппа Киркорова. Служители Фемиды полностью отказали в удовлетворении иска охранника Александра Короткого, который требовал от певца 2,3 миллиона рублей за моральный вред, причиненный, по его версии, два года назад. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

История восходит к 2023 году, когда СМИ растиражировали новость о том, что Киркоров на концерте Ани Лорак в «Крокус Сити Холле» грубо оттолкнул Короткого, в результате чего тот получил травму ноги. Однако адвокат артиста Александр Добровинский ранее заявлял, что конфликт был исчерпан сразу после происшествия: потерпевший написал заявление, приходил следователь, и все решилось миром без судебных разбирательств.

В ходе нынешнего заседания представитель истца настаивал на нарушении личной неприкосновенности его клиента. Однако защита Киркорова парировала, что требования не доказаны и не обоснованы, а сам иск является лишь попыткой обогатиться за счет известного исполнителя. Кузьмин подчеркнул, что сторона певца категорически не согласна с претензиями.

Решающим фактором стало заключение прокурора, участвовавшего в процессе. Представитель надзорного ведомства указала, что проведенные экспертизы не подтвердили факт причинения вреда здоровью Короткого. Более того, просмотренная в суде видеозапись, на которую ссылался истец, не позволяет однозначно идентифицировать, кого именно толкнули, а также установить прямую причинно-следственную связь между действиями артиста и травмой.

Судья, оглашая вердикт, полностью согласилась с доводами прокуратуры и защиты. «В удовлетворении иска о взыскании морального вреда и расходов по оплате госпошлины отказать», - объявила она. Таким образом, многомиллионные претензии охранника к звездному артисту оставлены без удовлетворения.