Лолита посетовала на предынфарктное состояние

Лолита стала участницей большого сборного концерта в Кремле. В Кремлевский дворец звезда приехала заранее и сразу скрылась в своей гримерке. Артистка призналась «МК»: перед работой она иначе не может.

© Московский Комсомолец

На сцене Лола по традиции блистала. А за кулисами рассказала, что перед выходом на сцену так волновалась, что находилась едва ли не в предынфарктном состоянии.

- Простите, руки трясутся, - не скрывала эмоций артистка, раздавая за кулисами автографы юным участникам концерта. – Еще не отошла от выступления.

Как оказалось, не нервничать перед выходом на сцену звезда не может.

- Не волноваться перед работой я не научусь уже, наверное, - призналась звезда. – Все зависит от нервной системы. Как про больших драматических актеров рассказывают? Кто-то в карты сидел играл или в домино, а потом тут же выходил на сцену и играл серьезные драматические роли. А кто-то, как я, аккумулировался, закрывался и чтобы никого не видеть и не слышать перед началом работы любой. На одну песню, на сольник.

- На сольниках я вообще убийца, - шутит артистка. – У меня уже все знают, что ни один человек за кулисами не может быть: ни близкие родственники, ни члены семей коллектива – никого. Увижу – у меня такой взгляд сразу! Для меня это – потеря энергии. У каждого своя психика. После концерта я более человечная.

В Кремле многие обратили внимание, что артистка, которая долгое время боролась с лишним весом, находится в хорошей форме. Звезда призналась: в последнее время она не поправляется, потому что нашла ключ к хорошему внешнему виду.