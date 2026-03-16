Лолита посетовала на предынфарктное состояние и рассказала, почему не поправляется
Лолита стала участницей большого сборного концерта в Кремле. В Кремлевский дворец звезда приехала заранее и сразу скрылась в своей гримерке. Артистка призналась «МК»: перед работой она иначе не может.
На сцене Лола по традиции блистала. А за кулисами рассказала, что перед выходом на сцену так волновалась, что находилась едва ли не в предынфарктном состоянии.
- Простите, руки трясутся, - не скрывала эмоций артистка, раздавая за кулисами автографы юным участникам концерта. – Еще не отошла от выступления.
Как оказалось, не нервничать перед выходом на сцену звезда не может.
- Не волноваться перед работой я не научусь уже, наверное, - призналась звезда. – Все зависит от нервной системы. Как про больших драматических актеров рассказывают? Кто-то в карты сидел играл или в домино, а потом тут же выходил на сцену и играл серьезные драматические роли. А кто-то, как я, аккумулировался, закрывался и чтобы никого не видеть и не слышать перед началом работы любой. На одну песню, на сольник.
- На сольниках я вообще убийца, - шутит артистка. – У меня уже все знают, что ни один человек за кулисами не может быть: ни близкие родственники, ни члены семей коллектива – никого. Увижу – у меня такой взгляд сразу! Для меня это – потеря энергии. У каждого своя психика. После концерта я более человечная.
В Кремле многие обратили внимание, что артистка, которая долгое время боролась с лишним весом, находится в хорошей форме. Звезда призналась: в последнее время она не поправляется, потому что нашла ключ к хорошему внешнему виду.
– В этом плане у меня ничего не меняется уже четыре года, – объяснила звезда. – Я в одном весе нахожусь благодаря своему эндокринологу. Могу периодически поесть чего-то «слишком», в том числе и пирожные. А потом на недели полторы-две просто закрыть рот и этого не есть. Но если я на что-то набросилась, то набрасываюсь!