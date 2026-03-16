СМИ сообщили о еще одной найденной у Лерчек опухоли

Telegram-канал SHOT сообщает, что у блогера Лерчек (Валерия Чекалина) нашли новую опухоль. Как утверждает канал, речь идет о доброкачественном образовании в головном мозге.

По данным SHOT, опухоль сдавливает ткани мозга и вызывает у Чекалиной регулярные головные боли. Telegram-канал отмечает, что сейчас блогер проходит химиотерапию и лучевую терапию.

В конце февраля Чекалина родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Ребенок стал четвертым для 33-летней Лерчек. Позже Сквиччиарини сообщил, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии «с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких». Он рассказал, что после выписки из роддома Чекалина начала жаловаться на боли.

На суде огласили страшные подробности заболевания Лерчек

Сквиччиарини отметил, что в день родов врач заметила «что-то не то с плацентой» и отправила ее на гистологию. Так были найдены злокачественные клетки. Сквиччиарини заявил, что симптомы и боли у Чекалиной начались еще год назад, когда она уже находилась под домашним арестом. Блогеру, ее бывшему мужу Артему Чекалину, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в проведении валютных операций с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

По данным РИА Новости, 16 марта адвокат блогера Юлия Лисановская сообщила в суде, что у Чекалиной начал слепнуть один глаз.