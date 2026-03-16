Полина нагрянула в дом бывшего мужа и выставила Диброва в одних трусах

Полина Диброва рассталась с мужем после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавица Полина ушла от шоумена к другу семьи Роману Товстику. Бизнесмен жил по соседству, а модель дружила с его женой, несколько лет назад даже стала крестной его сына. Диброва так влюбилась в соседа, что разрушила семью приятельницы.

© Соцсети

Перед Новым годом Полина и Роман съехались. Сняли дом рядом с Дибровым, чтобы дети могли каждый день видеть и папу, и маму. Дмитрий не против, чтобы и бывшая жена заглядывала на чай. Так, накануне Полина вернулась в дом, где она была счастлива.

На Villa Paulina собралась вся семья. Дмитрий угощал детей и бывшую жену раками, а после все принимали горячие ванны на открытом воздухе. Дибров установил чан с водой на заднем дворе, разделся и позвал с собой младших сыновей Федора и Илью. Полина не удержалась и сняла на видео, как ее бывший в одних трусах плещется в купели. Кадры экс-жена шоумена выставила в Сеть.

Дмитрий Дибров появился на премии с новой спутницей

"Сегодня я в гостях у Дмитрия. Погода чудесная просто! Люблю я этот дом, строили вместе. Здесь и дети выросли. Но теперь совсем другая жизнь и дом", — поделилась модель.

После теплой встречи с бывшим мужем Полина вернулась к своему возлюбленному Роману Товстику. Модель не скрывает, что стала по-настоящему счастливой с новым мужчиной.