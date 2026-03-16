Леонардо Ди Каприо привел на «Оскар» молодую модель вместо матери

Американский актер Леонардо Ди Каприо привел на церемонию вручения кинопремии «Оскар» молодую возлюбленную, итальянскую модель Витторию Черетти. Об этом пишет Daily Mail (DM).

51-летний артист появился на светском мероприятии с 27-летней манекенщицей. Звезда фильма «Битва за битвой» предстал перед камерами в классической черном костюме люксового бренда Dior и с усами. Его спутниц продемонстрировала публике фигуру в красном платье.

Журналисты портала отметили, что публичный выход Ди Каприо с Черетти показал насколько серьезными стали их отношения, несмотря на то, что на «Золотом глобусе» он высмеяла его за романы с молодыми женщинами.