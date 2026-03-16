У Марины Хлебниковой обнаружили опухоль

У российской певицы Марины Хлебниковой обнаружили доброкачественную опухоль на нижней челюсти. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 60-летней артистке предстоит сложная операция. Если отказаться от вмешательства, то опухоль может вызвать нарушение симметрии лица, деформацию челюсти, а также проблемы с зубами.

Напомним, что прошлой осенью в СМИ появились сообщения, что у Хлебникова якобы дает концерты вопреки запретам врачей — у артистки выявили повышенную хрупкость костей. Концертный директор Хлебниковой Данила Прайс опроверг слухи, назвав их вбросом. Он уверял, что знаменитость чувствует себя хорошо и не испытывает каких-либо трудностей при работе.