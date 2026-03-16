57-летний сын Шер женился на возлюбленной, как две капли воды похожей на его мать

Чез Боно, 57‑летний сын певицы Шер, сыграл свадьбу с Шарой Блю Матес после десяти лет отношений. Торжество состоялось 8 марта в историческом отеле «Рузвельт», расположенном в самом центре Голливуда. Фотографии со свадьбы Чез опубликовал на своей странице в соцсети. Многие подписчики заметили, что его супруга очень напоминает Шер в молодости.

Жених выбрал для торжества классический смокинг, а невеста — наряд с пышной юбкой.

© соцсети

Позже в беседе с изданием People Чез эмоционально поделился чувствами к избраннице.

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что не многие спустя столько лет женятся на той, с кем впервые поцеловались. Она дарит мне чувство наполненности, я знаю, что она всегда будет рядом со мной как партнёр, мой лучший друг и любовь всей моей жизни. Что бы ни принесла нам жизнь, вместе мы всегда будем в большей безопасности и сильнее. Мы дома», — отметил сын звезды.

Знакомство Шары и Чеза случилось в Институте театра и кино Ли Страсберга, где они вместе учились. В 2017 году они начали встречаться. Шара начала актёрскую карьеру ещё в подростковом возрасте: в 15 лет она получила роль в комедийном сериале «Это твой ход», премьера которого состоялась в 1985 году.

Ранее Шер подогрела слухи о тайной свадьбе с возлюбленным, который младше её на 40 лет.

