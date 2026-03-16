Буланова призналась, что ее 32-летний сын безработный

Певица Татьяна Буланова призналась, что ее 32-летний сын Александр — безработный.

Александру в марте исполнится 33 года, пока, по словам артистки, он ищет свое призвание. К искусству он не тяготеет, но какое-то время он работал в кофейне.

— Саша действительно некоторое время работал бариста — пару лет где-то. Сейчас уже нет. Потом помогал моему третьему мужу в бизнесе. В настоящее время у него пауза в работе. Он готовится к новому этапу жизни, — рассказала Татьяна Буланова в беседе с «Телепрограммой».

В декабре Буланова заявила, что поступила в Институт современных знаний в Минске. Певица будет учиться по индивидуальному направлению: ей предстоит изучать психологию, историю искусств и живописи.

До этого артистка призналась, что некоторое время ей пришлось содержать супруга Валерия Руднева из-за его проблем в бизнесе. По ее словам, он подарил ей на свадьбу ресторан за 50 миллионов рублей. Но были в их шестилетних отношениях тяжелые финансовые периоды.

Также стало известно, что Буланова владеет загородным домом и несколькими квартирами, но особенно ценит свои пятикомнатные апартаменты на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.