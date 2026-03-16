Тимоти Шаламе высмеяли со сцены «Оскара» на фоне скандала
Голливудский актер Тимоти Шаламе минувшей ночью стал главным объектом для шуток со стороны ведущего церемонии вручения премии «Оскар» Конана О'Брайана. Комичный эпизод попал в трансляцию Американской киноакадемии.
Критиковавший балет и оперу за унылость Шаламе был номинирован на приз лучшему актеру и сидел в одном из первых рядов. О'Брайен сначала обратился к молодому артисту со сцены, поспешив успокоить, что ему нечего опасаться любителей искусства.
«Здесь надежная охрана по всему зданию», — заявил шоумен.
После этого в музыкальном номере в рамках шоу появилась девушка в балетной пачке, став центральным персонажем выступления.
Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова высказалась о ситуации с актером Тимоти Шаламе, который подвергся критике за свои высказывания о балете.