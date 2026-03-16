Внук Пугачевой едва сводит концы с концами в США

Певец Владимир Пресняков рассказал о жизни своего сына Никиты, который несколько лет назад переехал в США. Об этом он сообщил в беседе с сайтом 7Дней.ru на юбилейном концерте «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге.

© соцсети

По словам артиста, Никита Пресняков продолжает заниматься музыкой. Он выступает с концертами и недавно побывал на Кипре.

Пресняков отметил, что доходы сына сейчас не очень большие, однако на жизнь ему хватает.

«Он был недавно на Кипре с концертом. Дела у него нормально. Деньги не такие большие, как хотелось бы. Но на жизнь хватает», — сказал певец.

Отвечать на вопросы о личной жизни сына Владимир Пресняков не стал. Он пояснил, что старается не вмешиваться в его личные отношения.

Бывшая жена Никиты Преснякова устроила дебош в ресторане

По словам артиста, они общаются как отец и сын, и он считает правильным не обсуждать личную жизнь Никиты в прессе.

Никита Пресняков — солист группы Multiverse. Несколько лет назад он вместе с женой Аленой переехал в США.

Летом 2025 года супруги развелись. После развода Алена вернулась в Россию. Сообщается, что сейчас она встречается с предпринимателем Сергеем Тюленевым.