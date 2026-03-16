Внук Пугачевой едва сводит концы с концами в США

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков едва сводит концы с концами в США
Певец Владимир Пресняков рассказал о жизни своего сына Никиты, который несколько лет назад переехал в США. Об этом он сообщил в беседе с сайтом 7Дней.ru на юбилейном концерте «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге.
По словам артиста, Никита Пресняков продолжает заниматься музыкой. Он выступает с концертами и недавно побывал на Кипре.
Пресняков отметил, что доходы сына сейчас не очень большие, однако на жизнь ему хватает.
«Он был недавно на Кипре с концертом. Дела у него нормально. Деньги не такие большие, как хотелось бы. Но на жизнь хватает», — сказал певец.
Отвечать на вопросы о личной жизни сына Владимир Пресняков не стал. Он пояснил, что старается не вмешиваться в его личные отношения.
По словам артиста, они общаются как отец и сын, и он считает правильным не обсуждать личную жизнь Никиты в прессе.
Никита Пресняков — солист группы Multiverse. Несколько лет назад он вместе с женой Аленой переехал в США.
Летом 2025 года супруги развелись. После развода Алена вернулась в Россию. Сообщается, что сейчас она встречается с предпринимателем Сергеем Тюленевым.