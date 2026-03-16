Телевещущая Вера Сотникова обратилась в прокуратуру после неудачной бьюти-процедуры. Она намерена через суд разобраться с косметологом, которую обвиняет в использовании некачественных материалов и из-за процедур у которой у артистки оказалось серьёзно повреждено лицо. Вдобавок в аккаунте клиники в соцсетях без согласия актрисы опубликовали личную переписку и фото с ней, а также отказали передавать юристам необходимые документы.

В шоу «Ты не поверишь!» Сотникова заявила, что собирается привлечь косметолога к ответственности. «Простите, я достаточно от неё и морального, и физического, и финансового ущерба понесла. Так что она должна ответить за свои поступки», — высказалась она, заметив, что хочет получить 50 миллионов рублей.

Сотникова также добавила, что жалоба в прокуратуру уже подана, теперь команда телеведущей ждёт, что косметолога оштрафуют за непредоставление необходимой информации.

Напомним, по словам Веры Сотниковой, после посещения специалиста, которая проводила ей нитевой лифтинг, у неё начались серьёзные осложнения: нити спустились на подбородок, образовав гематому и комок. При этом после операции телеведущая заняла у косметолога миллион рублей, который так и не вернула.