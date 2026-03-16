Алла Пугачёва ищет дом в Болгарии после ударов по Кипру

© Московский Комсомолец

Алла Пугачёва рассматривает возможность переезда с Кипра в Болгарию на постоянное место жительства. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По данным канала, певица покинула Россию более четырёх лет назад и за это время сменила несколько стран проживания. Последние годы её основным местом жительства был Кипр.

Сначала артистка жила в небоскрёбе в Лимассоле вместе с супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ) и детьми. Позже семья перебралась в элитный посёлок на побережье. В социальных сетях Пугачёва публиковала фотографии двухэтажного дома с узнаваемым интерьером.

Как утверждает НТВ, на решение о возможном переезде могло повлиять соседство с британской авиабазой Акротири. Эта база оказалась среди целей ударов на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Сообщается, что вилла семьи на Кипре выставлена на продажу. Кроме того, дом предлагается для аренды примерно за 1,4 миллиона рублей в месяц. Объявления о недвижимости, по данным телеканала, можно найти на специализированных сайтах.

По информации источника программы «Новые русские сенсации», сейчас для Пугачёвой подбирают дом в Болгарии стоимостью около 48 миллионов рублей. Среди других возможных мест проживания также рассматриваются Ереван и Юрмала, где певица часто бывает. При этом отмечается, что благодаря европейскому паспорту артистка может свободно перемещаться между странами.

Несмотря на сообщения о возможном переезде, в настоящее время Пугачёва продолжает находиться на Кипре. Недавно её вместе с супругом заметили на прогулке. Фотографию в социальных сетях опубликовала местная жительница.

На снимке артистка держит трость. По словам очевидцев, она выглядела спокойной и улыбалась.

Последний раз Пугачёва приезжала в Россию в 2023 году. Тогда её визит был связан с решением личных вопросов.

*признан иноагентом в РФ.

