Картина «Битва за битвой» режиссёра Пола Томаса Андерсона признана лучшим фильмом года на церемонии вручения премии «Оскар». Лента стала главным триумфатором вечера, собрав множество наград.

Пол Томас Андерсон также удостоился статуэтки за лучшую режиссуру. Фильм победил в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж». Кроме того, «Битва за битвой» отметили в новой категории «Лучший кастинг».

Шон Пенн получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в этом фильме.

Сюжет вращается вокруг Боба (Леонардо ДиКаприо), бывшего леворадикала, который 16 лет скрывался с дочерью, пока их не нашел старый враг — полковник-расист. Лента получила высокие оценки критиков и собрала более 200 миллионов долларов в мировом прокате.

