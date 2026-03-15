Калашникова посоветовала певице Славе извиниться перед зрителями

Анна Калашникова посочувствовала Славе (Анастасии Сланевской) после инцидента в Пензе. Певица считает, что ее коллега была измучена переездами и перелетами в рамках гастрольного тура, вплоть до нервного срыва, пишет Super.

«Может быть, перебор с антидепрессантами, она сама говорила, что принимает… У всех тяжелое время сейчас», — сказала Анна.

При этом Калашникова советует Сланевской изменить алгоритм поведения.

«Хочется просто сказать: „Остановись!“. Я бы посоветовала ей покаяться, у нас очень добрый народ, любит прощать», — высказалась Калашникова.

Позже Слава сообщала о перерыве в гастрольном туре, однако в беседе с журналистами она подчеркнула, что пауза на ближайший месяц была запланирована заранее – в марте концертов «не намечалось».