Куценко вспомнил, как навещал Ефремова в тюрьме
Гоша Куценко рассказал, как приезжал Михаилу Ефремову «на консультацию». В то время Ефремов еще отбывал срок за решеткой, а Куценко готовился к роли в сериале «Встать на ноги».
По сюжету его герой выходит из тюрьмы после длительного заключения и пытается наладить отношения с дочерью. Куценко три часа расспрашивал коллегу о подробностях жизни осужденного, пишут 7days.
«Мы общались через стекло, и три часа пролетели как одно мгновение», — сказал Гоша.
Ради роли брутальному артисту пришлось существенно изменить внешность.
«Помню, приехал я на пробы, а режиссер Паша Тимофеев говорит: „Гош, нужно худеть, меняться“. Пришлось сбросить 12 килограммов», - вспомнил Куценко.