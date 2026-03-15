Куценко вспомнил, как навещал Ефремова в тюрьме

Гоша Куценко рассказал, как приезжал Михаилу Ефремову «на консультацию». В то время Ефремов еще отбывал срок за решеткой, а Куценко готовился к роли в сериале «Встать на ноги».

По сюжету его герой выходит из тюрьмы после длительного заключения и пытается наладить отношения с дочерью. Куценко три часа расспрашивал коллегу о подробностях жизни осужденного, пишут 7days.

«Мы общались через стекло, и три часа пролетели как одно мгновение», — сказал Гоша.

Ради роли брутальному артисту пришлось существенно изменить внешность.