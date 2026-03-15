«Дно»: Дакота оценила свой карьерный уровень в Америке

Рита Дакота призналась, что за три года жизни в Америке пока не смогла добиться там какого-то успеха. Она честно оценила свое положение на местной музыкальной сцене.

«Я очень начинающий музыкант. Прямо уровня “дно” в Америке. Более “дна”, чем я, по уровню популярности и успешности, наверное, нет», — констатировала певица.

У Риты пока нет ни англоязычных песен, ни контрактов, ни своей команды, ни даже развитых социальных сетей на английском языке, пишет Super.

Тем не менее, певица старается использовать любую возможность для знакомств, чтобы закрепиться на американском рынке. Она посещает творческие тусовки, в частности - пре-пати перед церемонией премии Оскар, чтобы обрасти связями в сфере шоу-бизнеса.

Супруг Риты Дакоты Федоре Белогай оказался двойником голливудской звезды - так считают ее подписчики и сама Рита. По словам Дакоты, в личных сообщениях ей часто пишут, что Федор - одно лицо с актером Ченнингом Татумом («Мачо и ботан», «Грабитель с крыши»).