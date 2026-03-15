Катя Лель о питании: «Пельмени позволяла себе только в беременность»

Катя Лель находится в прекрасной физической форме, много путешествует, в ближайшее время собирается на Тибет. В беседе с журналистами АиФ певица рассказала, что много работает над своим ментальным и физическим здоровьем.

«В 38 лет я поняла, что с тем ощущением, что было внутри меня, жить больше невыносимо. На меня оказывалось очень сильное психологическое давление извне – меня закрывали, уничтожали в любимой профессии. Начала заниматься хатха-йогой, медитациями, дыхательными практиками. Я и по сей день делаю это ежедневно», - сказала звезда.

Большое внимание Лель уделяет правильному питанию.

«Я стараюсь правильно питаться: углеводы есть в первой половине дня, на ужин – белок с овощами и никаких фруктов, потому что они вызывают брожение. За 3–4 часа до сна не ем уже много лет. В своё время прошла все виды диет: по Монтиньяку, белковую, углеводную, спортивную… По ночам мне снились прилавки с тортами и пельмени. Кстати, пельмени позволяла себе только в беременность», - отметила исполнительница.

В феврале Катя Лель рассказала о предчувствии будущей встречи с инопланетянами. По мнению артистки, человечество «подготавливают» к мягкому пониманию, что люди не единственные во Вселенной и рядом есть кто-то еще. Певица также предупредила, что не нужно воспринимать это с агрессией или страхом.