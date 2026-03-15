Певица Слава собралась взять паузу в творческой деятельности

Певица Слава в шоу Артема Сорокина «До звезды» рассказала, что планирует пересмотреть свой график после гастрольного тура. Она планирует не работать от года до трех лет. Артистка объяснила свое решение усталостью, сообщает gazeta.ru.

«Раньше я очень сильно отдавалась залу и зрителям в прямом смысле – музыкально, вокально, душой и телом. Сейчас я просто физически и морально уже не могу этого делать. Хотя тур прописан, но я доработаю его. Я не могу подвести людей», — сказала певица.

Слава планирует во время отпуска перестроить дом и провести больше времени с внуком.

Ранее зрители концерта Славы в Пензе пожаловались, что певица вышла на сцену в неадекватном виде и еле стояла на ногах. Скандал продолжился за кулисами и попал на видео, опубликованное в местных пабликах. На нем певица обвиняет пензенцев в том, что они сорвали концерт, и обещает вернуть деньги за билеты.