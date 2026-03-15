Лепс сделал неожиданное заявление

Григорий Лепс рассказал, что снова хочет стать отцом, причем двоих детей - сына и дочери.

«Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку - девочку и мальчика. С кем - пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», - сказал он.

Народный артист России признался журналистам РИА Новости, что после расставания с Авророй Кибой сердце его свободно, и никого на примете пока нет.

Напомним, в 2024 году Лепс сделал предложение юной Авроре Кибе, подарив возлюбленной кольцо с бриллиантом за 30 миллионов рублей.

В конце января 2026 года девушка в соцсетях объявила, что они расстались.

Тем временем СМИ сообщили, что Аврора Киба вступила в новые отношения: теперь девушка встречается с племянником главы Азербайджана Рустамом Гаджиевым.