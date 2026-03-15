Алиса Мон поделилась планами на семейную жизнь

Алиса Мон дважды была замужем. Сейчас она свободна и говорит, что больше отправляться в ЗАГС не будет.

«Нет, замуж выходить не планирую. А за кого? У меня никого нет и не будет. Я уже поняла, что это все бесполезно. Лучше жить свободной птицей и лететь куда хочется», - сказала артистка.

В несложившейся семейной жизни Алиса судьбу не винит, пишет «Московский Комсомолец».

«Это все в мозгах. В моих мозгах стоит блок. Такая, наверное, жизнь была», - убеждена звезда.

Певица объяснила, что ей нужен просто хороший друг, с которым можно обсудить все проблемы, и посмеяться, и поплакать.

«У меня есть такой – мой директор такой человек. Но он слишком далеко живет от меня. Он живет за городом, а я в черте города», отметила Мон.

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов выразил мнение, что певица может повторить успех 90-х годов при двух условиях. Во-первых, ей не стоит отказываться от любых творческих предложений. Во-вторых, Алиса нуждается в хорошем пиарщике, который сможет составить ей стратегию продвижения.