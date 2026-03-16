Киркорова короновали в Краснодаре

Дизайнер из Анапы Артем Великолепный подарил певцу Филиппу Киркорову царскую корону в Краснодаре. Об этом сообщает kp.ru.

Артем Великолепный изготовил эксклюзивный головной убор, украшенный драгоценными камнями. Дизайнер работал над украшением четыре месяца. Киркоров поблагодарил мужчину за подарок.

«Ну красота какая, боже мой! Это вы сами изготовляете?» — прокомментировал подарок Киркоров.

Дизайнер также вручил артисту костюм собственного бренда. Киркоров отметил, что пиджак получился в стиле «Баленсиага». Певец признался, что ему очень понравился наряд.

«Просто супер. Тут прямо то, что я люблю. Угадал!» — отметил исполнитель.

Как отметил Артем Великолепный, он рад, что угодил с подарком. Дизайнер также признался, что расплакался на краснодарском концерте Киркорова, когда заиграл медляк.

В марте Филипп Киркоров назвал себя первым российским рэпером во время презентации своего нового музыкального альбома Uno. В него вошли как новые треки исполнителя, так и старые хиты. Артист выпустил альбом впервые за шесть лет.