Мать Ходченковой случайно раскрыла тайну дочери
Татьяна Ходченкова, мать Светланы Ходченковой, была гостьей программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
В беседе с журналистами Татьяна проговорилась, что ее дочь вышла замуж. Сама Светлана такой информацией ранее не делилась, пишет super.
«Послушайте, она давно замужем, чего поздравлять-то?», — сказала Татьяна Ходченкова, когда ее спросили, поздравила ли она дочь с новым семейным статусом.
Но имя зятя Ходченкова-старшая раскрывать не стала. И опровергла слухи о бизнесмене Павле Марченко:
«Не знаю никакого Павла».
Ранее распространился слух, что звезда связала себя узами брака примерно год назад. Однако официальных подтверждений или комментариев по этому поводу не было.
Светлана Ходченкова пять лет прожила в браке с однокурсником Владимиром Яглычем. Потом четыре года она состояла в отношениях с Георгием Петришиным, который прилюдно делал ей предложение. После расставания с ним в 2016 году звезда перестала афишировать свою личную жизнь.