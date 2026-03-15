Мать Ходченковой случайно раскрыла тайну дочери

Татьяна Ходченкова, мать Светланы Ходченковой, была гостьей программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

В беседе с журналистами Татьяна проговорилась, что ее дочь вышла замуж. Сама Светлана такой информацией ранее не делилась, пишет super.

«Послушайте, она давно замужем, чего поздравлять-то?», — сказала Татьяна Ходченкова, когда ее спросили, поздравила ли она дочь с новым семейным статусом.

Но имя зятя Ходченкова-старшая раскрывать не стала. И опровергла слухи о бизнесмене Павле Марченко:

«Не знаю никакого Павла».

Ранее распространился слух, что звезда связала себя узами брака примерно год назад. Однако официальных подтверждений или комментариев по этому поводу не было.

Светлана Ходченкова пять лет прожила в браке с однокурсником Владимиром Яглычем. Потом четыре года она состояла в отношениях с Георгием Петришиным, который прилюдно делал ей предложение. После расставания с ним в 2016 году звезда перестала афишировать свою личную жизнь.